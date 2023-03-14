Россиянам перечислили главные источники инфекции и бактерий на кухне

Терапевт Кондрахин назвал главными источниками бактерий на кухне ножи и полотенца

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин перечислил россиянам главные потенциальные источники бактерий на кухне. Об инфекциях он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

Среди главных источников бактерий он, в частности, назвал ножи, которые должны быть разными для разных продуктов. «Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий», — объяснил врач.

Опасны, по его словам, и махровые или вафельные полотенца, на которых скапливаются бактерии и инфекции со всех продуктов и приборов. Деревянная доска, продолжил врач, хранит бактерии в повреждениях, образующихся при нарезке продуктов. «При повреждении мы загоняем бактерии с ножа и продуктов в доску. В появившуюся зазубрину не может проникнуть моющее средство, это не позволяет очистить доску до стерильного состояния», — сказал Кондрахин.

Плинтус, который располагается между столешницей и кухонным фартуком, также опасен, предостерег терапевт. «Это пространство почти никогда не убирается, поэтому там скапливается большое количество пыли, мелкого мусора и бактерий», — сказал он. Если не соблюдать гигиену этих кухонных принадлежностей, есть опасность заражения кишечной палочкой, сальмонеллезом, клостридиальной инфекцией, заключил он.

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