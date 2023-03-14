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21:15, 14 марта 2023Забота о себе

Россиянам перечислили главные источники инфекции и бактерий на кухне

Терапевт Кондрахин назвал главными источниками бактерий на кухне ножи и полотенца

Фото: Unsplash

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин перечислил россиянам главные потенциальные источники бактерий на кухне. Об инфекциях он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

Среди главных источников бактерий он, в частности, назвал ножи, которые должны быть разными для разных продуктов. «Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий», — объяснил врач.

Опасны, по его словам, и махровые или вафельные полотенца, на которых скапливаются бактерии и инфекции со всех продуктов и приборов. Деревянная доска, продолжил врач, хранит бактерии в повреждениях, образующихся при нарезке продуктов. «При повреждении мы загоняем бактерии с ножа и продуктов в доску. В появившуюся зазубрину не может проникнуть моющее средство, это не позволяет очистить доску до стерильного состояния», — сказал Кондрахин.

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Плинтус, который располагается между столешницей и кухонным фартуком, также опасен, предостерег терапевт. «Это пространство почти никогда не убирается, поэтому там скапливается большое количество пыли, мелкого мусора и бактерий», — сказал он. Если не соблюдать гигиену этих кухонных принадлежностей, есть опасность заражения кишечной палочкой, сальмонеллезом, клостридиальной инфекцией, заключил он.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов перечислил запахи, исходящие от людей, страдающих различными заболеваниями. Например, по его словам, люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками.

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Александра Лисица
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