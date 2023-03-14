Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:35, 14 марта 2023Бывший СССР

Мэр Донецка обвинил украинских артиллеристов в отсутствии мужской чести

Мэр Донецка Кулемзин обвинил украинских артиллеристов в отсутствии мужской чести

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских артиллеристов в отсутствии офицерской и мужской чести, таким образом он прокомментировал обстрелы города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Он отметил, что не может понять мотивов военнослужащих, которые обстреливают мирных жителей и призвал их повоевать с российской полевой армией, с десантниками и бойцами ЧВК «Вагнер».

«С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS навел на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь — тут даже о мужской чести речи нет», — подчеркнул Кулемзин.

Ранее мэр Донецка рассказал, что американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России заявили о подготовке ВСУ к терактам еще в 2018 году силами НАТО
В части российского региона ввели режим ЧС
Мэр Донецка обвинил украинских артиллеристов в отсутствии мужской чести
В Госдуму внесли проект о выезде российских депутатов за границу
Трамп назвал главного конкурента на выборах президента США
Эксперт назвала негативное влияние скрещивания ног в полете
В США отказались считать участие в конфликте на Украине национальным интересом
Премьера Великобритании пригласили в Херсонскую область
Трамп назвал условие для выделения помощи Украине
Евросоюз утвердил продление санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.