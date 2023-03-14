Мэр Донецка обвинил украинских артиллеристов в отсутствии мужской чести

Мэр Донецка Кулемзин обвинил украинских артиллеристов в отсутствии мужской чести

Мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских артиллеристов в отсутствии офицерской и мужской чести, таким образом он прокомментировал обстрелы города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Он отметил, что не может понять мотивов военнослужащих, которые обстреливают мирных жителей и призвал их повоевать с российской полевой армией, с десантниками и бойцами ЧВК «Вагнер».

«С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS навел на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь — тут даже о мужской чести речи нет», — подчеркнул Кулемзин.

Ранее мэр Донецка рассказал, что американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население.

