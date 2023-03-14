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18:18, 14 марта 2023Россия

Пасечник подписал документы о территориальном устройстве ЛНР как региона России

Леонид Пасечник подписал документы об административно-территориальном устройстве

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал документы об административно-территориальном устройстве республики.

«Только что подписал два важнейших для жителей Луганской Народной Республики закона: "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории Луганской Народной Республики городских и муниципальных округов". Они урегулировали внутреннее устройство нашей республики как субъекта Российской Федерации, законодательно установив 11 городских и 17 муниципальных округов (районов)», — отметил он.

Пасечник назвал это большим шагом к интеграции Луганской Народной Республики в российское правовое поле, а также основой для организации публичной власти в городах и районах. В частности, это важно для полноценного запуска пенсионных фондов, прокуратуры, полиции, федеральных судов и предоставления пенсий, социальных пособий, льгот, медицинских услуг, положенных гражданам Российской Федерации.

«Муниципалитеты сформированы. Абсолютно все населенные пункты закреплены за администрациями городов и районов, в которые жители могут обратиться за разрешением волнующих вопросов и получить необходимую помощь. Поручил правительству республики и администрациям городов и районов организовать работу по скорейшей реализации всех положений новых законов», — отметил он.

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Арина Орлова
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