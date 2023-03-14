В Подмосковье накрыли нарколабораторию и изъяли 80 килограммов альфа-PVP

МВД накрыло в Подмосковье нарколабораторию, изъято 80 кг запрещенного средства альфа-PVP

В Московской области полицейские накрыли нарколабораторию и задержали троих причастных к ее организации с 80 килограммами запрещенного средства альфа-PVP. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность участников группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков, которые затем сбывали через тайники-закладки. Они оборудовали нарколабораторию в садовом товариществе на территории Можайского городского округа.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в лесу был задержан 31-летний москвич. При нем было два полимерных мешка с 30 килограммами неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это наркотическое средство альфа-PVP. Также полицейские поймали двоих его сообщников, которые занимались производством запрещенного вещества. У них изъято еще 50 килограммов наркотиков.

В нарколаборатории находились три химических реактора объемом 100 литров каждый, более 2,5 тысячи литров реактивов и других веществ, лабораторное оборудование, средства связи, банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Фигуранты заключены под стражу.