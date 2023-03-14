Стал известен ответ Швеции на запрос России по «Северным потокам»

«РИА Новости»: Швеция заявила, что не видит интереса в группе России по «Северным потокам»

Прокуратура Швеции на запрос из России о создании группы по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» заявила, что «не видит в этом интереса». Ответ стал известен РИА Новости от дипломатического источника в Нью-Йорке.

Сообщается, что в ответ на просьбу России о совместной группе по расследованию диверсии шведская прокуратура еще 18 ноября 2022 года пояснила, что у нее «нет интереса в создании группы». Министр юстиции страны Гуннар Стреммер посчитал, что это может поставить под угрозу безопасность Швеции.

Источник добавляет, что ответ на вопрос о возможном изъятии частей трубопроводов и о поиске частиц взрывчатки на месте диверсии формален и «по сути, содержит отказ предоставить какие-либо документы».

Ранее постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия опубликовала в Организации переписку с Копенгагеном, Берлином и Стокгольмом по расследованию взрывов на «Северных потоках».

