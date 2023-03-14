Премьер-министр Армении Пашинян рассказал о желании приобрести квартиру в ипотеку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что планирует приобрести квартиру в ипотеку. О своем желании он рассказал на пресс-конференции, сообщает агентство ТАСС.

Политик прокомментировал сообщения СМИ о том, что несколько представителей его партии приобрели высокобюджетные объекты в новостройках. Намерение взять жилищный кредит Пашинян объяснил тем, что в данный момент он пытается продать квартиру, однако найти покупателя по желаемой цене не удается.

«Я тоже хочу купить квартиру в ипотеку. Сейчас продаю свою квартиру, но не получается по той цене, которую я хочу. Оставил Ашоту (сыну), он тоже не может продать», — отметил премьер-министр Армении.

Средняя ставка по ипотеке в стране находится на уровне в 15 процентов годовых. Жилищный кредит в Армении, как правило, выплачивают 20 лет.

В феврале сообщалось, что в 2022 году россияне стали главными покупателями и продавцами жилья в Армении среди иностранных граждан. По данным специалистов, всего за год россияне приобрели в стране 1,2 тысячи объектов — на 44,9 процента больше, чем в 2021 году.