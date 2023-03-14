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12:18, 14 марта 2023Экономика

В России задумали запустить платформу для конфиденциальных расчетов по миру

РСПП ведет разработку цифровой платформы для конфиденциальных международных расчетов

Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует до конца марта запустить прототип платформы, которая позволит производить конфиденциальные международные расчеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрея Лисицына.

Он описал механизм работы платформы так: компании смогут указывать, куда и какую валюту они хотели бы отправить или же откуда получить, а финансовые организации — какие возможности по переводу они могут бизнесу предложить. «Конфиденциальность будет обеспечиваться не только средствами информационной безопасности, но и за счет того, что в системе в режиме онлайн будет реализован принцип "никто не видит никого"», — прокомментировал Лисицын.

По задумке, в пилотном режиме платформа должна будет заработать до конца марта, в ней будут принимать участие несколько десятков организаций.

Как отметил Лисицын, за счет платформы можно будет получать аналитическую базу. «Платформа даст эмпирическую основу для понимания того, какие валюты и направления являются приоритетными для нашей экономики», — подытожил он.

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Платон Щукин
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