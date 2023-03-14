Врач оценил опасность доисторических инфекций для человечества

Врач Болибок заявил о маловероятности доисторической пандемии из-за таяния ледников

Теоретически человечество может столкнуться с еще неизвестными опасными инфекциями, которые появятся в результате таяния ледников. Тем не менее ввиду развития вирусологии, микробиологии доисторическая пандемия маловероятна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Владимир Болибок.

«Мы достоверно знаем историю нашей планеты за последние пять, может, десять тысяч лет. Что было раньше — неизвестно. Есть те, кто утверждает, что были некие доледниковые цивилизации, что их было много и что неизвестно, от чего они погибли. Существует, к примеру, доисторический город Аркаим на Южном Урале, никто не знает, кто его построил и почему люди оттуда ушли. Может, во время раскопок ученые как раз найдут какую-нибудь дизентерийную амебу, которая всех погубила», — допустил иммунолог.

По его словам, инфекции могут сохраняться достаточно долго, особенно когда речь идет о ледниках. И, даже если с того времени, когда инфекция попала в ледник, прошло 100 тысяч лет, она все еще может представлять опасность.

Конечно, для человека она может оказаться и неопасна, ведь человек для такой древней инфекции — это новый вид. С другой стороны, в чем-то ведь существовали эти вирусы. Например, в амебах, которые являются чуть не первыми обитателями нашей планеты. Но амеба обитает и в человеке, так что она вполне может оказаться промежуточным хозяином Владимир Болибок иммунолог

Несмотря на существующую потенциальную угрозу древних инфекций, Болибок считает возникновение доисторической пандемии, которая погубит все человечество, маловероятным. Даже если где-то и будут зафиксированы единичные вспышки, шансов на распространение немного.

«В тропическом поясе, к примеру, огромные резервуары микробов, вирусов, которые периодически нападают на человека. Заразился какой-то охотник, притащил болезнь в деревню, деревня вымерла. Но потом люди снова занимают эту местность, все идет по кругу. Кроме того, сейчас в связи с развитием микробиологии, вирусологии катастрофа маловероятна», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее международная группа ученых из Франции, России и Германии обнаружила, что древние вирусы, которые тысячи лет находились в сибирской вечной мерзлоте, до сих пор способны инфицировать современных амеб, хотя раньше предполагалось, что патогены большей частью утратили способность заражать живые организмы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.