Врач оценил опасность доисторических инфекций для человечества
Теоретически человечество может столкнуться с еще неизвестными опасными инфекциями, которые появятся в результате таяния ледников. Тем не менее ввиду развития вирусологии, микробиологии доисторическая пандемия маловероятна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Владимир Болибок.
«Мы достоверно знаем историю нашей планеты за последние пять, может, десять тысяч лет. Что было раньше — неизвестно. Есть те, кто утверждает, что были некие доледниковые цивилизации, что их было много и что неизвестно, от чего они погибли. Существует, к примеру, доисторический город Аркаим на Южном Урале, никто не знает, кто его построил и почему люди оттуда ушли. Может, во время раскопок ученые как раз найдут какую-нибудь дизентерийную амебу, которая всех погубила», — допустил иммунолог.
По его словам, инфекции могут сохраняться достаточно долго, особенно когда речь идет о ледниках. И, даже если с того времени, когда инфекция попала в ледник, прошло 100 тысяч лет, она все еще может представлять опасность.
Конечно, для человека она может оказаться и неопасна, ведь человек для такой древней инфекции — это новый вид. С другой стороны, в чем-то ведь существовали эти вирусы. Например, в амебах, которые являются чуть не первыми обитателями нашей планеты. Но амеба обитает и в человеке, так что она вполне может оказаться промежуточным хозяином
Несмотря на существующую потенциальную угрозу древних инфекций, Болибок считает возникновение доисторической пандемии, которая погубит все человечество, маловероятным. Даже если где-то и будут зафиксированы единичные вспышки, шансов на распространение немного.
«В тропическом поясе, к примеру, огромные резервуары микробов, вирусов, которые периодически нападают на человека. Заразился какой-то охотник, притащил болезнь в деревню, деревня вымерла. Но потом люди снова занимают эту местность, все идет по кругу. Кроме того, сейчас в связи с развитием микробиологии, вирусологии катастрофа маловероятна», — уверен собеседник «Ленты.ру».
Ранее международная группа ученых из Франции, России и Германии обнаружила, что древние вирусы, которые тысячи лет находились в сибирской вечной мерзлоте, до сих пор способны инфицировать современных амеб, хотя раньше предполагалось, что патогены большей частью утратили способность заражать живые организмы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.