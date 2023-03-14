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12:26, 14 марта 2023Экономика

Росатом заявил о готовности защищать свои интересы от нечестной конкуренции

Росатом рассмотрит ответные меры на санкции против организаций атомной отрасли

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Росатом не позволит участникам рынка, использующим нелегитимные рычаги, получать конкурентные преимущества. Компания рассмотрит ответные меры на санкции против организаций атомной отрасли. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на Дне информирования 14 марта в ТРИНИТИ, сообщает телеграм-канал Страна Росатом.

«Мы понимаем, что санкционное давление будет нарастать. Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах. Потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги», — отметил Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что «смысл и характер всех этих рестрикций понятен: отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые сектора российской экономики от международного сотрудничества». «Сразу скажу: это никак не повлияет на поставленные нами цели. Конечно, определенные трудности возникнут, их уже немало. Но дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними — международные контакты и обмен информацией», — заявил глава госкорпорации.

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Татьяна Романова
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