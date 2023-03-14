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17:39, 14 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских машин РСЗО

Минобороны: российские военные уничтожили две боевые машины РСЗО «Ольха» и «Ураган» ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что машина РСЗО «Ольха» была уничтожена в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области. Вторая ликвидированная машина РСЗО «Ураган» находилась в районе населенного пункта Дальнее Донецкой народной республики, отчитались в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили в районе города Доброполье и села Кленовое Донецкой народной республики две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, произведенные в США и используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России атаковали 142 района сосредоточения противника и нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

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Варвара Кошечкина
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