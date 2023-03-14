Российские войска уничтожили под Донецком станции контрбатарейной борьбы из США

Минобороны заявило об уничтожении в ДНР двух контрбатарейных станций из США

Российские войска уничтожили в районе города Доброполье и села Кленовое Донецкой народной республики (ДНР) две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, произведенные в США и используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России атаковали 142 района сосредоточения противника и нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. В результате в районе Казачьей Лопани Харьковской области также была уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Кроме того, возле поселка Дальнее в ДНР была уничтожена украинская машина РСЗО «Ольха», добавил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8924 единицы военной автомобильной спецтехники, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, 1057 боевых машин РСЗО, 8293 танка и других бронемашин, 412 зенитных ракетных комплексов, 3418 беспилотников, 401 самолет и 220 вертолетов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в феврале потери среди личного состава украинских войск в сравнении с январем выросли на 40 процентов и составили 11 тысяч военнослужащих.