Пьяный россиянин устроил скандал в секс-шопе и пообещал изнасиловать продавщицу

Пьяный житель Казани пригрозил изнасиловать продавщицу секс-шопа, если магазин не закроют

Житель Казани устроил скандал в одном из городских секс-шопов. Мужчина, от которого пахло алкоголем, взывал в религиозным чувствам продавщицы и угрожал ей изнасилованием, сообщает газета «Вечерняя Казань».

По словам опрошенной изданием продавщицы Олеси, мужчина средних лет явился в магазин утром. Пьяный россиянин заявил, что он «хозяин этого дома и не давал разрешения на открытие такого магазина». При этом секс-шоп работает на одном месте более десяти лет, отметила Олеся.

Через час мужчина вернулся в магазин и снова устроил скандал. «Обвинял меня в том, что я не верю в Аллаха, раз торгую такими товарами, говорил, что я буду гореть в аду, обещал меня изнасиловать», — рассказала она. Перед своим уходом мужчина дал три дня на сворачивание торговли, пообещав в противном случае реализовать угрозы.

В свою очередь, владелица секс-шопа Екатерина пояснила, что большинство жильцов не были против открытия в их доме магазина, тогда как устроивший скандал мужчина снял квартиру в этом доме недавно. По словам женщины, узнав о случившемся, собственник выселил его. Несмотря на это, Екатерина беспокоится за себя и за свой бизнес. «Может, этот буйный посетитель придет и сожжет нас вместе с товаром?» — переживает она.

Газете удалось выяснить, что устроивший скандал мужчина был задержан сотрудниками полиции. Однако он сбежал из отдела и скрылся.

В декабре 2022 в Подмосковье неизвестный напал на продавца секс-шопа и забрал выручку. Помимо этого, грабитель похитил принадлежащую продавцу золотую сережку.