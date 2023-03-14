Названы возможные темы разговора Зеленского с Си Цзиньпином

Политолог Марков: Си Цзиньпин хочет получить сведения о ситуации на Украине из первых рук

Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель КНР Си Цзиньпин захочет понять, возможно ли установление мира в регионе посредством переговоров. Он также попытается закрепить за собой статус посредника между Россией и Украиной. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков.

«Прежде всего, Си хочет получить информацию из первых рук о том, как идут боевые действия на Украине. Зеленский же — человек информированный, который может располагать деталями и нюансами, интересными главе Китая для понимания ситуации», — считает Марков.

Вторым основанием для разговора лидеров двух стран, по его мнению, является желание Си Цзиньпина понять, возможен ли мир на Украине в текущих условиях.

Конечно, он понимает, что ключевые вопросы войны и мира решаются США, но Зеленский, тем не менее, является одним из переговорщиков. Си хочет понять, что думает Зеленский по поводу мира, и через него — что думает Вашингтон по поводу переговоров Сергей Марков политолог

Марков также считает, что Китай хотел бы зафиксировать за собой статус страны-посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.

«Зеленский, в свою очередь, будет просить Си присоединиться к антироссийским санкциям, потому что именно санкции являются одним из главных оружий США. У Украины все же сохранились какие-то остатки экономики, поэтому, возможно, глава Украины сделает китайскому коллеге какие-то предложения. Также он может просить Си надавить на Россию в вопросе зерновой сделки», — заключил политолог.

Лидер КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, это произойдет после его визита в Москву. Об этом пишет The Wall Street Journal. WSJ со ссылкой на источники указывает, что встреча пройдет в онлайн-формате. Китайский лидер задумался о переговорах, чтобы подчеркнуть «стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для прекращения войны на Украине».