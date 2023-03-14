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16:04, 14 марта 2023Культура

Появились подробности операции Александра Розенбаума

Губернатор Красноярского края Усс назвал ситуацию с операцией Розенбаума непростой

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил непростую ситуацию, говоря об операции, проведенной певцу Александру Розенбауму. Подробностями чиновник поделился с РИА Новости.

«Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП (больницу скорой медицинской помощи — прим. «Ленты.ру»). Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу», — заявил Усс.

Ранее сообщалось, что с 70-летним Розенбаумом все в порядке, он находится в стабильном состоянии после экстренной госпитализации во время турне в Красноярске. Отмечается, что исполнитель лежит в отделении сосудистой хирургии красноярской БСМП.

По данным Telegram-канала Kras Mash, персонал медицинского учреждения утверждал, что «все слышали его крики от боли», когда ночью Розенбаум был доставлен в больницу в сопровождении охраны.

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Сергей Равин
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