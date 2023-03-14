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11:00, 14 марта 2023Россия

В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в России
СюжетМасочный режим:

Фото: РИА Новости

В России на десятой неделе 2023 года наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Представители службы уточнили, что сейчас на территории страны зарегистрировали 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Это на 11,5 процента меньше, чем на предыдущей неделе.

По-прежнему в российских регионах преобладают геноварианты штамма омикрон, разъяснили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с прошлой неделей снизилась на 19 процентов, было выявлено почти 760 тысяч случаев. Преобладающими остаются вирусы гриппа В, подчеркнули в службе.

В регионах России будут продолжать реализовывать комплекс профилактических мероприятий, резюмировали представители службы.

13 марта в Роспотребнадзоре объяснили отказ от публикации данных о вакцинации их ненадобностью. С 1 июля в 2022 года в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.

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Анна Щербакова
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