Путин нашел объяснение позиции Германии по «Северным потокам»

Президент России Путин объяснил позицию ФРГ по «Северным потокам» отсутствием суверенитета

Президент России Путин объяснил позицию Германии по диверсиям на газопроводах «Северный поток» тем, что страна никогда не была действительно суверенной после Второй мировой войны. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Дело ведь в том, что сами европейские политики уже неоднократно публично говорили о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством», — сказал Путин. Он подчеркнул, что это слова «как минимум одного известного и очень уважаемого в Германии политика». «Можно только с этим согласиться», — резюмировал президент, ответив таким образом на вопрос о позиции Германии по «Северным потокам».

В этой же беседе российский президент заявил, что США продолжают оккупировать Германию, несмотря на вывод войск СССР. Кроме того, Путин отметил, что диверсии на газопроводе могли организовать только на государственном уровне, а любители подобные акции совершить не могут.