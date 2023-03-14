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12:36, 14 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет колонии за пытки знакомого раскаленным утюгом

В Краснодаре осудили на 8 лет мужчину, пытавшего знакомого раскаленным утюгом и сковородой

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, пытавшего знакомого. Об этом в пятницу, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в объеденной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по пункту в части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года фигурант с товарищем незаконно проникли в квартиру жертвы. Они отобрали его телефон и стали требовать пароль. Сообщники хотели открыть мобильное приложение банка и перевести деньги на свой счет, однако потерпевший не соглашался. Тогда подельники стали пытать россиянина. Они использовали нож, отвертку, раскаленный утюг и сковороду. В итоге потерпевший назвал пароль, и фигуранты забрали себе 60 тысяч рублей.

Отмечается, что осужденный признал вину. Дело его сообщника выделено в отдельное производство.

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Екатерина Власова
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