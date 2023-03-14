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14:54, 14 марта 2023Бывший СССР

Президент Узбекистана проехался по разбитой дороге и разочаровался в ее качестве

Президент Узбекистана Мирзиеев проехался по разбитой дороге и разочаровался в ее качестве

Кадр: Telegram-канал «МИР 24»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решил проверить качество дороги между городами Байсун и Денау в Сурхандарьинской области и разочаровался в ее качестве. Соответствующее видео опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба главы республики.

Во время поездки по разбитой дороге, на которую ранее жаловались граждане, президент заявил, что по ней «невозможно передвигаться».

«Если кому-то довериться, говорят неправду. Скажут, что все хорошо, будут скрывать. Вот, мы сами видим, что по этой дороге невозможно передвигаться. Нет качества», — отметил Мирзиеев. Глава государства также поручил разработать проект «современной, качественной и ровной дороги».

В 2021 году жители Иссык-Кульской области Киргизии остановили кортеж председателя кабинета министров республики Улукбека Марипова, прибывшего в регион с рабочим визитом. Они решили рассказать главе правительства о проблемах села и предложили пересесть в другую машину и проехаться на ней, чтобы лучше понять ситуацию с дорожным покрытием в сельских районах.

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Алевтина Запольская
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