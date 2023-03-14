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18:11, 14 марта 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о скором взятии под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске

Пушилин: «Вагнер» скоро полностью возьмет под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске

Фото: РИА Новости

ЧВК «Вагнер» вскоре полностью возьмет под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Ситуация пока остается сложной. Есть все предпосылки, что завод скоро будет полностью под контролем ЧВК "Вагнер"», — сказал Пушилин, отметив, что бои в городе ведутся за каждый метр.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара.

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Алевтина Запольская
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