Пушилин заявил о скором взятии под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске

Пушилин: «Вагнер» скоро полностью возьмет под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске

ЧВК «Вагнер» вскоре полностью возьмет под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Ситуация пока остается сложной. Есть все предпосылки, что завод скоро будет полностью под контролем ЧВК "Вагнер"», — сказал Пушилин, отметив, что бои в городе ведутся за каждый метр.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара.