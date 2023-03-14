Командир «Ахмата» назвал примерную численность ВСУ в Артемовске

Командир «Ахмата» Алаудинов: в Артемовск могли перебросить до десяти тысяч бойцов ВСУ

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов допустил, что в Артемовск (украинское название — Бахмут) могли перебросить до десяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для удержания города. Его слова о примерной численности военных передает РИА Новости.

«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов. (...) Для удержания этого города там минимум от семи до десяти тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий», — сказал он.

Как утверждает Алаудинов, украинское командование вывело из Артемовска квалифицированные подразделения и стянуло туда мобилизованных, которые «погибают сотнями» каждый день. Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что не имеет данных о том, какую часть ВСУ в городе удалось ликвидировать российским силам.