Командир «Ахмата» рассказал о рисках ВСУ в случае контрнаступления

Командир «Ахмата» Алаудинов: попытка контрнаступления приведет ВСУ к потере всех ресурсов

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что попытка контрнаступления приведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) к полной потере всех ресурсов. О рисках для украинской армии он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в случае наступательных действий силы и средства противника будут планомерно размыты и уничтожены. «В конечном итоге чисто украинская сторона вряд ли сумеет нам противопоставить что бы то ни было», — заметил Алаудинов.

Собеседник телеканала также предположил, что блок НАТО готовит три ударные группировки ВСУ для контрнаступления, насыщая их техникой и вооружениями. Затем, выразил мнение командир «Ахмата», альянс может выпустить на передовую польские подразделения и другие подразделения государств, которые находятся в непосредственной близости.

Алаудинов подчеркнул, что Россия готовится к отражению подобного удара.

14 марта офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что ситуация на донецком направлении зашла в «оперативный тупик». По словам военного, украинская армия пока не может позволить себе серьезных наступательных действий в Донбассе.

Газета The Washington Post писала, что на Западе также сомневаются в возможностях ВСУ наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов.