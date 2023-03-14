Стилистка раскрыла способ выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах

Стилистка Николсон: для модного образа джинсы скинни следует сочетать с оверсайз-пиджаками

Стилистка Кристин Николсон раскрыла способ выглядеть модно в устаревших джинсах скинни. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, чтобы составить актуальный образ с данным предметом гардероба в 2023 году, следует сочетать его с объемным верхом. Так, она предложила комбинировать узкие штаны с мешковатыми рубашками, объемными кардиганами и оверсайз-пиджаками. При этом в качестве обуви она посоветовала выбирать туфли на каблуках или ботинки средней высоты с широким голенищем.

В то же время автор видео призвала выбирать классические фасоны данных брюк из денима, а не джеггинсы или чрезмерно эластичные модели. Кроме того, испортить наряд со скинни способны ботильоны и облегающая ноги обувь, пояснила она.

Ранее в марте популярный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал модные юбки на весну и лето 2023 года. По словам специалиста, в теплых сезонах текущего года будут актуальны данные предметы гардероба длины макси, подчеркивающие фигуру, а также изделия с откровенными вырезами, обнажающими ноги.