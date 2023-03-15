В США забеспокоились из-за последствий крушения беспилотника в Черном море

Newsweek: в США обеспокоены, что Россия сможет заполучить технологии БПЛА

Подполковник армии США в отставке Александр Виндман выразил обеспокоенность в связи с крушением американского дрона MQ-9 в Черном море. Он опасается, что Россия может поднять БПЛА и заполучить доступ к американским технологиям, пишет Newsweek.

«Скорее всего, это несчастный случай... ошибка пилота. Но США столкнулись с реальностью, в которой Россия сбила дорогой и боеспособный беспилотник», — подчеркнул Виндман. Использование Россией американских технологий --нежелательное последствие крушения, считает подполковник.