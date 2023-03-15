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13:49, 15 марта 2023Мир

В США забеспокоились из-за последствий крушения беспилотника в Черном море

Newsweek: в США обеспокоены, что Россия сможет заполучить технологии БПЛА

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Подполковник армии США в отставке Александр Виндман выразил обеспокоенность в связи с крушением американского дрона MQ-9 в Черном море. Он опасается, что Россия может поднять БПЛА и заполучить доступ к американским технологиям, пишет Newsweek.

«Скорее всего, это несчастный случай... ошибка пилота. Но США столкнулись с реальностью, в которой Россия сбила дорогой и боеспособный беспилотник», — подчеркнул Виндман. Использование Россией американских технологий --нежелательное последствие крушения, считает подполковник.

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Виктория Кондратьева
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