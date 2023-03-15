Стало известно о надвигающемся дефиците мест в отелях популярного курорта России

TourDom: в отелях Анапы на июнь прогнозируется дефицит мест в отелях

Эксперты туротрасли предупредили россиян о надвигающемся дефиците мест в отелях Анапы летом — некоторых категорий номеров уже нет в наличии на июнь. О прогнозируемой нехватке мест на популярном курорте России стало известно порталу TourDom.

«Еще год назад туристы не понимали, откроют ли аэропорт, и надеялись на возобновление полетов. Но в этом году основной упор делается на поезда, поэтому отели и билеты бронируются заблаговременно, и, соответственно, спрос выше, чем ожидалось», — рассказал исполнительный директор санатория «Родник» Карина Ватьян.

Например, в четырехзвездочном отеле «Дивный Мир Усадьба Шато» на первый летний месяц почти не осталось свободных номеров — на июнь туристам доступны лишь два номера стоимостью от 68,8 тысячи рублей на неделю. В санатории «Родник» стоимость 10 ночей с трехразовым питанием по системе «шведский стол» стартует от 69 тысяч рублей на двоих.

В гостинице категории три звезды «Ателика Гранд Меридиан» туристам пока доступны варианты на 10 ночей стоимостью от 66,7 тысячи рублей с питанием «все включено» на двоих. В управляющей компании сети Alean Collection тоже заметили возросший спрос по сравнению с 2022 годом.

«В равной степени пользуются популярностью как простые номера, так и семейные, и люксы», — отметили в пресс-службе компании. Десять ночей с заездом 1 июня в пятизвездочном Alean Family Doville с трехразовым питанием по системе «ультра все включено» обойдется минимум в 250 тысяч рублей за двоих. Отпуск в четырехзвездочном Alean Family Riviera в июне можно провести дешевле — 10 ночей обойдутся двоим туристам в 214 тысяч рублей.

Ранее стали известны топ-5 самых бронируемых курортов России на лето. По данным представителей туристической области, лидирует в рейтинге летних продаж на 2023 год Сочи с долей 26 процентов продаж, на второй строчке разместилась Анапа с долей продаж в 17 процентов. Далее следуют Геленджик и Минеральные Воды.