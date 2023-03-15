Бездомный заживо сгорел на российской теплотрассе

В Волгоградской области бездомный мужчина сгорел из-за пожара на теплотрассе

В Волгоградской области один человек сгорел заживо, еще двое пострадали при пожаре на теплотрассе. Огонь разгорелся из-за непотушенного окурка, сообщает информационное агентство "Высота 102" .

В региональном главке Следственного комитета России (СКР) установили, что в тепловой камере (железобетонный элемент канализационной сети) проживал 61-летний мужчина. Днем 14 марта к нему пришли двое гостей, после чего все трое выпивали и курили. Один из окурков прожег изоляцию трубопровода, что привело к возгоранию.

Увидевшие дым прохожие вызвали на место сотрудников МЧС. Двоих выживших мужчин госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое.

В марте в Нижегородской области сгорело пожарное депо. Предположительно, находившийся в здании пожарный заснул с непотушенной сигаретой. Мужчина погиб, повреждения получили два служебных автомобиля.