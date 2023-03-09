Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 9 марта 2023Россия

Российский пожарный уснул с непотушенной сигаретой, сжег пожарное депо и погиб

Нижегородский пожарный погиб, заснув в пожарном депо с непотушенной сигаретой

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В поселке Шеманиха Нижегородской области пожарное депо сгорело с находившимся в нем сотрудником. Предположительно, мужчина заснул на дежурстве с непотушенной сигаретой, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огонь уничтожил часть здания и повредил два пожарных автомобиля. На месте ЧП нашли окурки, которые лежали рядом с телом погибшего. Иные обстоятельства случившегося выясняются.

Погибший пожарный родился в 1976 году и работал водителем, уточняет «Царьград».

Ранее в Москве мастер по ремонту чуть не сгорел при ремонте душевой кабины. При работе со строительным феном мужчина случайно пролил растворитель, который воспламенился. Ремонтника госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Стало известно об изменении в состоянии Костомарова
Лавров ответил на слова Гутерриша о демилитаризации ЗАЭС
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону моря
Минобороны показало занятый бойцами ВДВ опорный пункт ВСУ
Путин присвоил двум российским военным подразделениям наименования гвардейских
Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС
Россиян предупредили о подорожании вина
В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре
На российской трассе нашли шестилетнюю девочку
Замерзшего насмерть подростка нашли на пустыре в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.