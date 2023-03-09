Российский пожарный уснул с непотушенной сигаретой, сжег пожарное депо и погиб

Нижегородский пожарный погиб, заснув в пожарном депо с непотушенной сигаретой

В поселке Шеманиха Нижегородской области пожарное депо сгорело с находившимся в нем сотрудником. Предположительно, мужчина заснул на дежурстве с непотушенной сигаретой, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огонь уничтожил часть здания и повредил два пожарных автомобиля. На месте ЧП нашли окурки, которые лежали рядом с телом погибшего. Иные обстоятельства случившегося выясняются.

Погибший пожарный родился в 1976 году и работал водителем, уточняет «Царьград».

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