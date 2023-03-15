Иностранец решил незаконно улететь из России, дал взятку полиции и попался

Иностранец решил незаконно улететь из России в Ташкент, дал взятку полиции и пошел под суд

Иностранец решил незаконно улететь из России в Узбекистан, дал взятку сотруднику полиции, попался и пошел под суд. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что гражданин одного из государств ближнего зарубежья, нелегально находящийся на территории России, предложил полицейскому взятку в размере 10 тысяч рублей. Взамен мужчина попросил не привлекать его к административной ответственности за нарушение режима пребывания, а также позволить беспрепятственно улететь в Узбекистан рейсом Петропавловск-Камчатский — Москва — Ташкент.

Правоохранитель доложил о взятке уполномоченным лицам, на мужчину завели уголовное дело. Впоследствии суд признал иностранца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 291.2 УК РФ («Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)».

До этого в марте житель Красноярска привез из Таиланда холодное оружие под видом детской игрушки. Отмечается, что россиянин попался в аэропорту при попытке нелегального провоза в страну кастета. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 16.3 КоАП («Несоблюдение запретов и ограничений»). Ему грозит штраф от 1000 до 2500 рублей, оружие изъято до решения суда.