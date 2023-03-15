Россиянин привез из Таиланда оружие под видом игрушки и нарвался на штраф

Россиянин привез из Бангкока кастет под видом игрушки и попался в аэропорту

Житель Красноярска привез из Таиланда холодное оружие под видом детской игрушки и нарвался на штраф. Информация об этом в среду, 15 марта, появилась на сайте Сибирского таможенного управления.

Отмечается, что россиянин попался в аэропорту Красноярска при попытке нелегального провоза в страну кастета. «В ходе проведения таможенного контроля авиарейса Бангкок — Красноярск сотрудники таможни обратили внимание на содержимое чемодана 40-летнего жителя Красноярского края. Среди личных вещей мужчины в нем находился предмет, похожий на кастет», — говорится в сообщении.

В заключении таможенного эксперта указано, что находка является холодным оружием ударно-дробящего действия, запрещенным к ввозу в Россию и обороту на ее территории. Турист признался, что посчитал кастет детской игрушкой и привез его из Таиланда в качестве подарка.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 16.3 КоАП («Несоблюдение запретов и ограничений»). Ему грозит штраф от 1000 до 2500 рублей. Оружие изъято до решения суда.

Ранее прилетевший из Бангкока в Красноярск россиянин попытался ввезти в страну сотни упаковок духов и кофе и попался при прохождении осмотра в аэропорту. Отмечается, что 52-летний пассажир уложил в чемоданы 32 флакона духов и 220 упаковок натурального кофе почти на 800 тысяч рублей.

