Россиянин попытался ввезти в страну сотни упаковок кофе и духов и попался

Россиянин привез из Бангкока кофе и духи на 800 тысяч рублей и попался в аэропорту

Прилетевший из Бангкока в Красноярск россиянин попытался ввезти в страну сотни упаковок духов и кофе и попался при прохождении осмотра в аэропорту. Об этом сообщается в пресс-службе красноярской таможни.

Отмечается, что 52-летний пассажир уложил в чемоданы 32 флакона духов и 220 упаковок натурального кофе почти на 800 тысяч рублей. Товар, который по количеству и цене соответствует коммерческому, мужчина собирался провезти, не декларируя.

Попытку незаконного ввоза кофе и духов пресекли сотрудники местной таможни. Мужчина попался при прохождении «зеленого» коридора и лишился вещей.

При этом турист рассказал таможенникам, что не собирался ничего перепродавать. По его словам, и кофе, и духи он вез в качестве подарков.

В отношении россиянина возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование товаров) и статьи 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Весь привезенный мужчиной товар изъят до решения суда.

Ранее в феврале таможенники в Домодедово обнаружили у направляющейся в ОАЭ пассажирки янтарь на четыре миллиона рублей. Уточняется, что туристка попалась во время прохода через «зеленый» коридор. Сотрудники таможни подчеркнули, что это была коммерческая партия, не предназначенная для личного пользования.