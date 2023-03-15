Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 15 марта 2023Мир

Американские разведывательные аппараты назвали законной целью России

Депутат Госдумы Чепа назвал разведывательные аппараты США законной целью России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Американские разведывательные аппараты, занимающиеся шпионажем против России и угрожающие ее безопасности, являются законными целями для вооруженных сил страны. Именно поэтому США пытаются скрывать их деятельность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«На территории Украины развернуто огромное количество разведывательных центров, есть разведывательные космические аппараты, другие летательные аппараты, осуществляющие свою деятель вдоль границ с Украиной. Все они являются законной целью для России, именно поэтому их пытаются прятать», — считает политик.

Он подчеркнул, что они также являются законной целью для России, поскольку несут угрозу ее безопасности.

Напомним, ранее в Минобороны подтвердили, что в Черном море упал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9. В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию. «Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сказал чиновник. Однако он не уточнил, нес ли БПЛА оружие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России объяснили интерес к обломкам упавшего в Черное море беспилотника США
Отец Линдси Лохан прокомментировал беременность дочери
Росгвардия нашла схрон с СВУ и предотвратила диверсию в ЛНР
Сотрудник Wildberries рассказал о неадекватной реакции начальства на забастовку
Ружье и гильзы в квартире стрелявшего россиянина попали на видео
В России выросли сборы по ОСАГО
«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России
Сотрудник МВД получил ранение во время стрельбы в Вятских Полянах
Желание части стран ЕС снизить потолок цен на российскую нефть объяснили
В Пентагоне рассказали о количестве поставляемых Украине танков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.