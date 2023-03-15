Американские разведывательные аппараты назвали законной целью России

Депутат Госдумы Чепа назвал разведывательные аппараты США законной целью России

Американские разведывательные аппараты, занимающиеся шпионажем против России и угрожающие ее безопасности, являются законными целями для вооруженных сил страны. Именно поэтому США пытаются скрывать их деятельность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«На территории Украины развернуто огромное количество разведывательных центров, есть разведывательные космические аппараты, другие летательные аппараты, осуществляющие свою деятель вдоль границ с Украиной. Все они являются законной целью для России, именно поэтому их пытаются прятать», — считает политик.

Он подчеркнул, что они также являются законной целью для России, поскольку несут угрозу ее безопасности.

Напомним, ранее в Минобороны подтвердили, что в Черном море упал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9. В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию. «Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сказал чиновник. Однако он не уточнил, нес ли БПЛА оружие.