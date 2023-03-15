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07:57, 15 марта 2023Россия

В российском регионе отчитались о демобилизации одной категории граждан

Омбудсмен Свердловской области Мерзлякова: почти все многодетные отцы демобилизованы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Почти все многодетные отцы Свердловской области, оказавшиеся в рядах Вооруженных сил (ВС) России в рамках частичной мобилизации, уже возвращены домой. О демобилизации этой категории граждан отчиталась омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит ТАСС.

По словам Мерзляковой, в рядах ВС остались всего несколько многодетных отцов их этого российского региона, и комиссия по демобилизации продолжает работу.

«Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены, на фронте, может быть, человека три-четыре осталось», — сообщила она.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек, часть из них — сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и других социально значимых государственных сфер. Президент России Путин неоднократно заявлял, что в проведении новых мобилизационных мероприятий нет необходимости.

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Марк Леонов
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