Кадыров ответил на слухи о неизлечимой болезни

Глава Чечни Кадыров опроверг появившиеся слухи о неизлечимой болезни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг в Telegram появившиеся слухи о неизлечимой болезни. Он подчеркнул, что здоров и полон сил.

Кадыров иронически заметил, что ему жаль огорчать тех, кто надеялся на правдивость информации о его недуге. Он подчеркнул, что, как и прежде, занимается спортом, ездит в горы, а также решает важные вопросы развития Чечни.

Помимо этого, глава республики объяснил, что на его руке находится электронный счетчик молитв, а не медицинский прибор. С его помощью Кадыров видит, сколько раз он прочел салават.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространились сведения о том, что у Кадырова якобы проблемы с почками. В пользу этой версии приводились данные о том, что в феврале глава Чечни пропустил послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве. Другие издания, говоря о возможном недуге, обратили внимание, что Кадыров набрал в весе.

13 марта глава Чечни отчитался о встрече с президентом России. Тогда он отметил, что проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в республике и результатах прошедшего года, а также о развитии основных экономических секторов.