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15:56, 15 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 15 марта
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 15 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 575 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц военной техники, поставляемой с Запада. Так, российским бойцам удалось поразить польскую самоходную гаубицу Krab, две артиллерийские системы М777, которые производятся в США, а также американскую самоходную гаубицу М109 Paladin.

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Воздушно-космическим силам России удалось сбить вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки системы противовоздушной обороны перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в Харьковской области, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области.

Конашенков добавил, что за время проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 401 самолет, 221 вертолет, 3425 беспилотников, 412 зенитных ракетных комплексов, 8303 танка и других боевых бронированных машин, 1059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8953 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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