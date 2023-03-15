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18:29, 15 марта 2023Культура

В Удмуртии отменили выступление лидера группы «Несчастный случай»

В удмуртском музее отменили выступление рокера Алексея Кортнева, назвав его «иноагентом»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В удмуртском городе Воткинске отменили выступление лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в рамках проекта «Учучуду Music Weekend». Об этом сообщает РБК со ссылкой на организатора мероприятия Александра Смакотина.

«В определенный момент нам позвонила директор музея и сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев "иноагент" и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея», — заявил Смакотин.

Он добавил, что факт отсутствия Кортнева в реестре иноагентов и ранние договоренности с музеем не помогли решить вопрос. По словам Смакотина, организаторам было отказано в одностороннем порядке.

В феврале этого года ряд СМИ сообщил, что фронтмена группы «Несчастный случай» задержали в Новосибирске. Пресс-атташе музыканта заявил, что задержание произошло по причине задымления, возникшего рядом с местом, где 14 февраля проходил концерт Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. По его словам, сначала в клубе погас свет, а затем на место событий прибыли сотрудники полиции и пожарные. Позже Кортнева и Чувелева вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

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Сергей Равин
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