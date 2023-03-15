Сергей Собянин рассказал о трехкратном росте числа многодетных семей в Москве

В Москве за 10 лет почти в три раза выросло число многодетных семей

В Москве 195 тысяч многодетных семей — почти в три раза больше, чем 10 лет назад. Во многом это результат семейной политики, реализуемой в рамках госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы». Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что с 1 января 2023 года пособия и социальные выплаты семьям с детьми проиндексировали на 10 процентов. Подарок правительства Москвы «Наше сокровище» или денежную компенсацию в связи с рождением ребенка в 2022 году получили более 115 тысяч семей.

Огромным достижением Москвы стало увеличение числа многодетных семей — почти в три раза за последние 10 лет. Сейчас в столице 195,4 тысячи таких семей (в 2010 году — 65,7 тысячи). В них воспитывается около 495 тысяч детей (в 2010 году — 163,2 тысячи). Помимо детских пособий, многодетным семьям ежемесячно предоставляют скидки и компенсации на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, телефонной связи, покупку школьной формы и других товаров.

С 2022 года второй родитель в многодетных семьях получил право бесплатного проезда в общественном транспорте, в том числе в поездах пригородного сообщения. Бесплатно пользоваться общественным транспортом также могут дети в возрасте от 16 до 18 лет из многодетных семей независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет.

В 2022 году был утвержден новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей с рождения до 18 лет из нуждающихся семей, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума. Он обеспечивает адресность, доступность и удобство получения москвичами социальной помощи города.

С 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума для детей была увеличена на 10 процентов — до 17 791 рубля, а с января 2023 года — еще на 5,5 процента (18 770 рублей). В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50 процентов от этой суммы (9385 рублей в месяц), 75 процентов (14 077 рублей) или 100 процентов (18 770 рублей).

Семьям мобилизованных граждан ежемесячное пособие на детей начисляется и выплачивается в размере 100 процентов прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке — без оценки уровня имущественной обеспеченности, сумм на банковских счетах и учета доходов.

Для поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Москве работает 19 профильных центров, в которых они могут получить комплексную поддержку, включая индивидуальную или семейную психологическую консультацию, юридическую помощь. Также можно обратиться в службу медиации, где опытные специалисты помогут наладить общение и мирно решить возникшие споры.

Кроме того, действует кризисный центр помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия, который предоставляет временное жилье и помогает с разрешением психологических и правовых вопросов, и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Также мэр Москвы рассказал о том, что за последние 12 лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. По сравнению с 2010 годом доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,4 раза, а доля детей, проживающих в специальных организациях, сократилась в 3,7 раза.

В семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 17 811 детей (93,8 процента) и лишь 1169 детей (6,2 процента) остаются воспитанниками специализированных учреждений. Город делает все возможное, чтобы и они обрели семью.

В частности, создан единый интернет-портал «Моя новая семья», содержащий полезную информацию для будущих приемных родителей и опекунов, а также для всех, кто интересуется темой помощи детям-сиротам.

