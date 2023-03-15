В Минобороны направили список для отсрочки от армии для одной категории россиян

Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК для отсрочки от призыва в армию

Минпромторг направил в Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на срочную службу в армию. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе Минпромторга, речь идет о работниках сферы ОПК, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа. Список уже обрабатывается в российском оборонном ведомстве.

В Минпромторге считают, что в случае утверждения перечня для отсрочки этой категории россиян получится сохранить на рабочих местах сотрудников ОПК с наиболее востребованными профессиями.

В министерстве также сообщили, что в отношении уже находящихся в запасе работников предприятий оборонного комплекса в данный момент ведется плановая работа под руководством Межведомственной комиссии по бронированию (МВК). В ближайшее время она оптимизирует подход к работе по формированию списка специалистов, которым может предоставляться отсрочка от призыва на службу по мобилизации. При этом будет соблюдаться баланс между интересами Минобороны и ОПК. В Минпромторге предполагают, что это значительно упростит процедуру бронирования и сохранения высоковостребованных профессий.

О том, что Минпромторг подготовил список приоритетных для отсрочки от армии профессий сферы ОПК, накануне сообщил президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нужно найти баланс между интересами оборонного ведомства и производством.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств. При этом, согласно документу, на отсрочку для последних не будет влиять факт наличия задолженностей, потому что эти люди «непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность России».