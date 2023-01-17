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11:45, 17 января 2023Россия

В Думу внесли проект об отсрочке от мобилизации для еще трех категорий россиян

В ГД внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Группа депутатов из фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым внесла в Государственную Думу законопроект, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется еще трем категориям россиян — индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам крестьянских хозяйств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию документа.

Согласно проекту, отсрочку предлагается дать единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение полугода, предшествующих началу мобилизации. Эту категорию россиян нужно освободить в случае, если у участников обществ с ограниченной ответственностью нет задолженностей по выплате зарплаты и уплате налога, говорится в документе.

Там также утверждается, что на получение отсрочки для глав крестьянских хозяйств не будет влиять факт наличия задолженностей, потому что эти люди «непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность России».

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17 января стало известно, что в Госдуме не одобрили идею об отсрочке российских ученых от мобилизации. Юристы нижней палаты парламента пришли к выводу, что предложенный законопроект не соотносится с подходом, принятым в законодательстве.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах

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Анастасия Шейкина
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