В Думу внесли проект об отсрочке от мобилизации для еще трех категорий россиян

В ГД внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

Группа депутатов из фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым внесла в Государственную Думу законопроект, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется еще трем категориям россиян — индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам крестьянских хозяйств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию документа.

Согласно проекту, отсрочку предлагается дать единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение полугода, предшествующих началу мобилизации. Эту категорию россиян нужно освободить в случае, если у участников обществ с ограниченной ответственностью нет задолженностей по выплате зарплаты и уплате налога, говорится в документе.

Там также утверждается, что на получение отсрочки для глав крестьянских хозяйств не будет влиять факт наличия задолженностей, потому что эти люди «непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность России».

17 января стало известно, что в Госдуме не одобрили идею об отсрочке российских ученых от мобилизации. Юристы нижней палаты парламента пришли к выводу, что предложенный законопроект не соотносится с подходом, принятым в законодательстве.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах