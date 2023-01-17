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11:27, 17 января 2023Россия

В Госдуме не одобрили идею об отсрочке российских ученых от мобилизации

Юристы Госдумы не одобрили идею об отсрочке ученых от мобилизации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юристы Госдумы не одобрили идею освободить от призыва в рамках частичной мобилизации российских ученых. Соответствующее заключение размещено 17 января в думской электронной базе.

«Установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации», — сказано в документе.

В правовом управлении Госдумы напомнили, что отсрочка от мобилизации предоставляется по состоянию здоровья гражданина и при наличии других исключительных обстоятельств, а также может быть связана с определенным видом деятельности.

Законопроект об освобождении от частичной мобилизации россиян, имеющих ученую степень, был внесен в Госдуму 16 декабря. В документе отмечается, что право об отсрочке не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации.

Варвара Родикова
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