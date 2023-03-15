Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:04, 15 марта 2023Из жизни

Таинственный монстр за два дня убил и бросил 29 овец

Неизвестный хищник разорвал 29 овец за два дня

Фото: Sajad Hameed / Globallookpress.com

В деревне Гунадола в индийском регионе Кутак за два дня были таинственно убиты 29 овец. Как сообщает портал Odisha, специалисты не знают, какой именно хищник мог это сделать.

Сначала со следами насильственной смерти нашли 20 овец, принадлежавших Бабаджи Чоудхури. Спустя сутки Гокулананда Чоудхури обнаружил мертвыми девять овец из своего стада. Неизвестный монстр разорвал внутренности жертв.

Местные жители удивлены и напуганы произошедшим, потому что никто из них не слышал блеяния в момент нападения на животных или других звуков. Кроме того, хищник не стал есть овец, не утаскивал их в лес, а бросил там, где убил.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Фермеры уже потребовали у властей компенсацию. На место для расследования прибыли специалисты ветеринарного контроля и лесного ведомства.

Подобные инциденты время от времени происходили в регионе в течение последних пяти лет. Однако чиновникам из лесного ведомства до сих пор не удалось идентифицировать таинственного хищника, живущего так близко к людям.

Ранее сообщалось об акуле, на которую напал более крупный морской хищник. Когда австралийский рыбак, вытащил тело акулы на борт, оказалось, что неизвестный обитатель глубин откусил от нее огромные куски.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
В России заявили о приближающемся завершении борьбы за Артемовск
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Асада
В третьем регионе сообщили о раздаче повесток для актуализации данных россиян
Стали известны подробности о стрельбе из окна дома в российском городе
Стало известно об опухоли мозга у открывшего стрельбу из квартиры россиянина
На авиарейсе из Таиланда спасли сразу двух россиян
В Москве число террористических преступлений сократилось на 11 процентов
В Wildberries высказались о возможности получить заказы в пунктах выдачи
Сотрудник пункта выдачи Wildberries рассказал об угрозе штрафа за забастовку
Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины заподозрили в госизмене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.