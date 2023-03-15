Таинственный монстр за два дня убил и бросил 29 овец

Неизвестный хищник разорвал 29 овец за два дня

В деревне Гунадола в индийском регионе Кутак за два дня были таинственно убиты 29 овец. Как сообщает портал Odisha, специалисты не знают, какой именно хищник мог это сделать.

Сначала со следами насильственной смерти нашли 20 овец, принадлежавших Бабаджи Чоудхури. Спустя сутки Гокулананда Чоудхури обнаружил мертвыми девять овец из своего стада. Неизвестный монстр разорвал внутренности жертв.

Местные жители удивлены и напуганы произошедшим, потому что никто из них не слышал блеяния в момент нападения на животных или других звуков. Кроме того, хищник не стал есть овец, не утаскивал их в лес, а бросил там, где убил.

Фермеры уже потребовали у властей компенсацию. На место для расследования прибыли специалисты ветеринарного контроля и лесного ведомства.

Подобные инциденты время от времени происходили в регионе в течение последних пяти лет. Однако чиновникам из лесного ведомства до сих пор не удалось идентифицировать таинственного хищника, живущего так близко к людям.

Ранее сообщалось об акуле, на которую напал более крупный морской хищник. Когда австралийский рыбак, вытащил тело акулы на борт, оказалось, что неизвестный обитатель глубин откусил от нее огромные куски.