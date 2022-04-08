Огромную акулу убил неизвестный хищник размером больше нее

Австралийский рыбак Сэмми Хитцке поймал огромную акулу, убитую еще более крупным хищником

Огромную лисью акулу, пойманную двумя друзьями у побережья Австралии, убил неизвестный подводный хищник, который был больше нее по размеру. Видео с полусъеденной хищной рыбой было опубликовано на канале Sammy Hitzke Fishing в YouTube.

На ролике видно, как рыбаки Сэмми Хитцке и Шон Уэйл пытаются извлечь из воды свой улов. Они боролись с пойманной акулой четыре с половиной часа, и в конце концов их попытки увенчались успехом. Когда Хитцке вытащил свой трофей из воды, оказалось, что кто-то отгрыз огромные куски от тела акулы. «Это эпично, просто эпично. Три четверти ее тела отсутствует. Настоящий монстр из глубины», — прокомментировал австралиец.

Остается неизвестным, кто именно убил гигантскую рыбу. «Похоже, на эту акулу поохотилась другая», — подозревает Хитцке. Некоторые пользователи YouTube, посмотревшие его видео, предполагают, что акулу мог съесть кальмар. «Похоже, на акулу напал гигантский кальмар. Раны не похожи на нанесенные другой акулой», — написал один из них.

Позже рыбак назвал полусъеденного монстра главным уловом своей жизни. «Я совершенно измотан, но это, возможно, самое безумное, что я когда-либо видел в океане. Я много занимаюсь рыбалкой и много времени провожу в океане, но никогда не думал, что найду лисью акулу, съеденную кем-то огромным», — пояснил он.

С момента публикации видео набрало более 360 тысяч просмотров и сотни комментариев. «Даже представить не могу, какую мышечную боль вы испытывали в следующие пару дней», — говорится в одном из них. «Ого! Поражают не только размер и вид улова, но и обстоятельства съемки», — написано в другом.

Лисьи акулы, или морские лисицы, обитают как в тропических, так и в умеренных водах. Как правило, они плавают на глубине около 500 метров в открытом море и только изредка появляются в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Новый Южный Уэльс вблизи города Бермаги выловил из воды трех акул, которых искусал более крупный хищник. Мужчине пришлось отказаться от такого улова, так как у него была квота на вылов маленьких акул, в то время как в океане находились более крупные хищные рыбы.