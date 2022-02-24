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Рыбак вытащил из воды искусанных более крупным хищником акул

Мужчина выловил трех прокушенных насквозь акул

Фото: из личного архива

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс вблизи города Бермаги выловил из воды трех акул, которых искусал более крупный хищник. Об этом сообщает 9 News.

Профессиональный рыбак Джейсон Мойс поймал на удочку узкозубую и двух молотоголовых акул. Когда он вытащил улов, все акулы оказались прокушены более крупным хищником.

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Мужчине пришлось отказаться от такого улова, так как у него была квота на вылов маленьких акул, в то время как в океане находились более крупные хищные рыбы. «Они были глубоко. Я не видел их, но думаю, что это были тигровые акулы», — сказал он.

Рыбак также рассказал, что не был удивлен такому улову, так как подобное случалось в последние годы. По его словам, акулы часто плывут за рыболовными судами, так как для них это источник легкой добычи.

Ранее сообщалось, что полусъеденная сородичами «акула-зомби» у побережья Испании 20 последних минут жизни продолжала охотиться на добычу на глазах у ученых. По данным автора ролика, хищная рыба пострадала в результате акульего каннибализма.

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Алиса Дмитриева
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