Рыбак вытащил из воды искусанных более крупным хищником акул

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс вблизи города Бермаги выловил из воды трех акул, которых искусал более крупный хищник. Об этом сообщает 9 News.

Профессиональный рыбак Джейсон Мойс поймал на удочку узкозубую и двух молотоголовых акул. Когда он вытащил улов, все акулы оказались прокушены более крупным хищником.

Мужчине пришлось отказаться от такого улова, так как у него была квота на вылов маленьких акул, в то время как в океане находились более крупные хищные рыбы. «Они были глубоко. Я не видел их, но думаю, что это были тигровые акулы», — сказал он.

Рыбак также рассказал, что не был удивлен такому улову, так как подобное случалось в последние годы. По его словам, акулы часто плывут за рыболовными судами, так как для них это источник легкой добычи.

Ранее сообщалось, что полусъеденная сородичами «акула-зомби» у побережья Испании 20 последних минут жизни продолжала охотиться на добычу на глазах у ученых. По данным автора ролика, хищная рыба пострадала в результате акульего каннибализма.