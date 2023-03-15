Четыре тонны насвая в прибывшем из Казахстана в Россию грузовике попали на видео

Российская таможня нашла в фуре из Казахстана 4 тонны насвая в мешках с куриным пометом

Российские таможенники задержали на границе с Казахстаном грузовик, который пытался провезти в страну четыре тонны насвая (вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии). Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с фурой.

На попавших в сеть кадрах видны мешки.

Насвай был спрятан в 253 мешках с куриным пометом. По документам значилось, что груз состоит из 20 тонн древесной золы и табачного сырья для производства удобрений.

Грузовик был возвращен обратно в Казахстан.

6 марта Федеральная таможенная служба сообщила, что в районе пропуска Бугристое челябинские таможенники остановили большегруз с 17 тоннами насвая стоимостью 25 миллионов рублей. При проверке были найдены 500 мешков с порошком зеленого цвета. По документам грузовик ехал из Кыргызстана в Челябинск с древесной золой и табачным сырьем.