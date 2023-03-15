Украинского военного осудили в России на 12 лет за преступления в ЛНР

СКР: военный ВСУ Незнамов получил 12 лет за преступления против жителей Северодонецка

Российский суд приговорил к 12 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Незнамова, который бросил гранату в окно квартиры в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего была ранена находившаяся внутри женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Военный признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Следствие и суд установили, что гражданин Украины Незнамов служил в отдельной механизированной бригаде ВСУ. 25 мая 2022 года он, проходя по улице Гагарина, забросил гранату в окно кухни. В результате детонации и разлета осколков телесные повреждения получила местная жительница.

Незнамов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.