Никита Ефремов назвал свои методы борьбы с психологическими проблемами

Никита Ефремов заявил, что музыка и йога помогают ему решать психологические проблемы

34-летний российский актер Никита Ефремов назвал свои методы борьбы с внутренним кризисом. Он побеседовал с «Вечерней Москвой» после выхода в прокат фильма Петра Тодоровского «Здоровый человек», в котором сыграл главную роль.

По словам Ефремова, у него, как и у героя «Здорового человека», в свое время был психологический кризис. Проблемы ментального характера ему помогают решать психология, православие, восточные практики, йога и физическая активность — тренажерный зал и прогулки.

Также полезным оказалось музицирование. «Например, лично для меня музыка является гораздо более эффективной медитацией, — заявил он. — Потому что, занимаясь музыкой, я нахожусь в состоянии, когда получаю стопроцентное удовольствие от процесса».

Ефремов попросил поклонников разделять психологическое и духовное. «К сожалению, люди часто лезут в духовность, не решив свои психологические проблемы. Для этого есть понятие "духовное избегание". Поэтому сначала, думаю, важно самому стать сильной личностью, и только потом придет понимание, что такое личность вообще», — объяснил актер.

Ранее актер Зак Брафф признался, что психотерапия помогла ему пережить смерть друга в 2020 году. По словам Браффа, ставшего режиссером нового сериала о психотерапии Shrinking, сам он ходит к психотерапевту всю жизнь.