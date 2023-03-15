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12:23, 15 марта 2023Мир

Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре

Папа Римский Франциск призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре

Фото: Andrew Medichini / AP

Папа Римский Франциск обеспокоился принудительным выселением монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, передает ТАСС.

«Я призываю стороны конфликта уважать места религиозного поклонения. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего», — сказал понтифик.

Ранее депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) обеспечить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Попытка выселить монахов с территории лавры встретит сопротивление, но украинские правоохранители к этому готовы, заявил глава комитета Рады по гуманитарной политике Никита Потураев.

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Анастасия Заикина
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