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13:47, 15 марта 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о расширяющемся окружении Артемовска

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль села Зализнянское под Артемовском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Зализнянское к северо-северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил глава организации Евгений Пригожин. Заявление основателя «Вагнера» публикует в Telegram его пресс-служба.

«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер"», — сказал Пригожин.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара.

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Алевтина Запольская
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