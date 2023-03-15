Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 15 марта 2023Мир

Генерал ВС США назвал возможную причину мировой войны

Генерал ВС США Бергер заявил, что мировая война может начаться из-за плохой связи при ЧП
Дэвид Бергер

Дэвид Бергер. Фото: Yves Herman / Reuters

Новая мировая война может начаться из-за плохой связи между властями государств во время серьезных ЧП. Возможную причину конфликта назвал генерал, комендант Корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер, его слова передает Daily Mail.

Военный пояснил, что в случае столкновения летательных аппаратов двух стран отсутствие связи между государствами может привести к масштабному военному конфликту. «Возможно, это мой главный страх», — признался он.

14 марта агентство AFP сообщило об упавшем в Черное море американском беспилотнике MQ-9 Reaper. В США отметили, что он проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, однако дрон задел сопровождавший его российский самолет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Задержанный в Подмосковье мужчина с автоматами назвал себя бойцом ЧВК «Вагнер»
Фанаты обеспокоились здоровьем Ирины Шейк из-за одной детали на новых фото
Четверых подручных Кости Могилы обвинили в убийствах
Найден простой метод предотвращения супружеских измен
Посол России рассказал об итогах встречи с Госдепом США по сбитому беспилотнику
Volkswagen высказался о будущем российского автозавода
В Удмуртии отменили выступление лидера группы «Несчастный случай»
Россиянка набила мешок стодолларовыми купюрами и попыталась улететь из страны
Стало известно о попытках врачей привести в чувство Костомарова
Экс-зампреду российского банка дали четыре года за хищение 561 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.