Генерал ВС США назвал возможную причину мировой войны

Генерал ВС США Бергер заявил, что мировая война может начаться из-за плохой связи при ЧП

Новая мировая война может начаться из-за плохой связи между властями государств во время серьезных ЧП. Возможную причину конфликта назвал генерал, комендант Корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер, его слова передает Daily Mail.

Военный пояснил, что в случае столкновения летательных аппаратов двух стран отсутствие связи между государствами может привести к масштабному военному конфликту. «Возможно, это мой главный страх», — признался он.

14 марта агентство AFP сообщило об упавшем в Черное море американском беспилотнике MQ-9 Reaper. В США отметили, что он проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, однако дрон задел сопровождавший его российский самолет.