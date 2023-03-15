Нарышкин оценил возможности России найти обломки американского беспилотника

Глава СВР Нарышкин заявил, что РФ может найти обломки беспилотника США в Черном море

Россия может найти и изучить обломки американского беспилотника, упавшего в Черном море. Так ситуацию оценил директор Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент их разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

На опубликованных кадрах журналист поинтересовался у главы СВР, может ли РФ найти части рухнувшего в воду беспилотника. «Мне представляется, что такие технические возможности есть», — ответил Нарышкин. На вопрос о том, занимается ли сейчас этим Россия, он отвечать не стал.

Ранее в Вашингтоне выразили сомнение, что США удастся достать обломки беспилотника. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в месте, где произошло крушение, очень большая глубина.

Во вторник, 14 марта, агентство AFP сообщило о рухнувшем в Черное море беспилотнике MQ-9 Reaper. В США отметили, что он проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, однако беспилотник задел сопровождавший его российский самолет.

В Минобороны России позже заявили, что американский беспилотник действительно упал в Черном море, однако отечественные истребители не вступали с ним в контакт. В ведомстве уточнили, что дрон начал резко маневрировать, а затем потерял управление.