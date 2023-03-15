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15:40, 15 марта 2023Мир

США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море беспилотник

Джон Кирби заявил, что США могут не достать рухнувший в Черное море беспилотник

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби усомнился в том, что США смогут достать беспилотник MQ-9 Reaper, рухнувший в Черное море. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала CNN.

«Не уверен, что мы сможем достать его», — сказал Кирби. Он отметил, что в месте, где беспилотник потерпел крушение, у моря большая глубина.

Чиновник также отмечал, что в Вашингтоне не хотят, чтобы беспилотник попал в чужие руки.

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Полина Матюхина
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