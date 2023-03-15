Доктор Мясников рассказал о пользе популярного грузинского блюда

Врач Мясников рассказал, что блюдо сациви укрепляет мышцы и улучшает работу мозга

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные свойства сациви, популярного блюда грузинской кухни. О том, чем хороши для здоровья ингредиенты сациви, доктор рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам ведущего, куриное филе в составе блюда богато белком, который легко усваивается, а также является важным для укрепления мышц. Грецкие орехи, из которых делают соус для сациви, уменьшают уровень «плохого» холестерина, улучшают работу мозга и укрепляют стенки сосудов. Кроме того, смесь специй, которая придает грузинскому блюду характерный аромат, стимулирует аппетит, помогает процессу пищеварения и снижает уровень глюкозы.

«Не сказано, какая самая главная польза сациви. Это то ощущение счастья, когда ты его ешь. А самое большое разочарование — когда ты все ложкой выскреб, и оно закончилось», — добавил доктор.

По словам шеф-повара Глеба Астафьева, который приготовил сациви в эфире «О самом главном», это блюдо принято есть холодным, потому что так вкус становится более насыщенным, но в горячем свежеприготовленном блюде больше витаминов.

Ранее доктор Мясников озвучил самые опасные для детей и подростков продукты. Среди них он назвал сладкую газировку и куриное филе.